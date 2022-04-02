CIT: ракета, яка розірвалася під Бєлгородом, прилетіла з Росії

Ракета, яка вибухнула у пʼятницю, 1 квітня, біля села Нікольське поблизу російського обласного центру Бєлгорода, прилетіла з території Росії. Про це повідомляє група Conflict Intelligence Team (CIT).

Розслідувачі стверджують, що їм вдалося визначити точне місце влучання ракети і за напрямком зйомки визначити, що снаряд прилетів зі сходу або з північного сходу, тобто з території Росії. Крім того, у CIT вважають, що це була крилата ракета, яких немає на озброєнні української армії.

Розслідувачі мають сумнів, що ймовірний запуск із російської території був свідомою провокацією. Найімовірніша помилка наведення чи сходження боєприпасу з траєкторії, пише група в телеграмі.

Крім того, 1 квітня також стало відомо про пожежу на нафтобазі компанії «Роснєфть» у Білгороді. Місцева влада повідомила, що по нафтобазі було завдано удару з двох вертольотів, які проникли на територію міста з українського боку і летіли на низькій висоті.

В Україні наголошують, що відповідальною за події на території Росії є сама Росія. «Тому, друзі, я не буду ані підтверджувати цю інформацію, ані спростовувати», – сказав, коментуючи події в Бєлгороді, речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю американському телеканалу Fox News прямо відповісти на запитання щодо можливого удару по російській нафтобазі відмовився.

Бєлгородська область межує з Україною. У березні з регіону надходили повідомлення про вибухи, зокрема в районі села Красний Октябрь. Причиною було названо пожежу на складі боєприпасів. У селах Журавлівка та Нехотіївка поблизу кордону з Україною, був запроваджений режим надзвичайної ситуації. За твердженням влади, в одному із цих населених пунктів нібито розірвався український снаряд.