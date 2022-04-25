Генштаб ЗСУ: Росія намагається зруйнувати шляхи постачання військової допомоги Україні

Російські військові намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги Україні від держав-партнерів, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Російські війська завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, зокрема із залученням стратегічних бомбардувальників, кораблів і підводних човнів. Намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від держав-партнерів. Для цього концентрують удари по залізничних вузлах», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, військові РФ і надалі здійснюють наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного шляху з окупованим Кримом.

«Противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони дальньої дії за рахунок переміщення з території Росії додаткових зенітних ракетних комплексів, намагається створити запаси боєприпасів, матеріально-технічних засобів та спеціальної інженерної техніки. Російським командуванням не припиняється пошук шляхів поповнення втрат особового складу в підрозділах, що беруть безпосередню участь у війні на території України», – додали в Генштабі.

Раніше сьогодні в «Укрзалізниці» повідомили, що вранці 25 квітня під обстріл потрапили п’ять залізничних станцій у центрі та на заході України, внаслідок чого є загиблі і поранені.