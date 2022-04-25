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У Рівненській області три російські ракети влучили в залізничну інфраструктуру – голова ОВА

У Рівненській області три російські ракети влучили в залізничну інфраструктуру на Здолбунівщині.

Як повідомив голова Рівненської ОВА, жертв немає, але один працівник залізниці має легке ушкодження.

Рух пасажирських поїздів відновлено. Тривають роботи з подолання наслідків.

Пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків, додав він.

Раніше сьогодні повідомлялося про російські атаки на залізничні об'єкти в Львівській та Вінницькій області.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін повідомив, що вранці під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України, є травмовані.

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