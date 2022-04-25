На Вінниччині Жмеринка та Козятин потрапили під ракетний обстріл, є жертви – голова ОВА

Жмеринка та Козятин Вінницької області потрапили під ракетний обстріл, є жертви, повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

«Ворог намагається завдати удари по об’єктам критичної інфраструктури. Є жертви і є поранені. Працюють рятувальні служби », – написав він у телеграмі.

Подробиці згодом, додав голова ОВА.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін повідомив, що вранці під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України, є травмовані.

Як і в Жмеринці, так і Козятині є вузлові сортувальні станції Південно-Західної залізниці.