Голова ОВА повідомив про наслідки ракетного удару на Львівщині

У Львівській області сьогодні близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне». Про це повідомляє голова військової адміністрації Львівщини Максим Козицький.



На даний момент співробітники ДСНС продовжують працювати на місці події, пожежу ще гасять.



Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає.



За даними Козицького, одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ ППО «Захід» Повітряних Сил ЗСУ. Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно, Ту-95.

Раніше голова Львівської ОВА повідомив про пожежі в Золочівському районі.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін повідомив, що вранці під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України, є травмовані.