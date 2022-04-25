Голова Львівської ОВА повідомив про пожежі у Золочівському районі

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про пожежі у Золочівському районі.

«У двох населених пунктах у Золочівському районі пожежі. Ситуація контрольована. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях», – написав він у телеграм.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога. Козицький закликав людей залишатись в укриттях і повідомив про роботу ППО.

Внаслідок ракетного обстрілу у Львові 18 квітня семеро людей загинули, 11 були поранені.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».