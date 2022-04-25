Ракетний удар по Вінниччині: загинули 5 людей

Внаслідок ракетного удару по Вінниччині, за попередніми даними, загинули 5 людей, 18 поранено, повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

Після обстрілу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 КК України – умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Жмеринка та Козятин Вінницької області сьогодні потрапили під ракетний обстріл, російські війська завдали удари по об’єктах критичної інфраструктури.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін повідомив, що вранці під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України, є травмовані.

Як і в Жмеринці, так і Козятині є вузлові сортувальні станції Південно-Західної залізниці.