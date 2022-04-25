Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Ракетний удар по Вінниччині: загинули 5 людей

Жмеринка і Козятин Вінницької області потрапили під ракетний обстріл, російські війська завдали удари по об’єктах критичної інфраструктури (фото ілюстративне)

Внаслідок ракетного удару по Вінниччині, за попередніми даними, загинули 5 людей, 18 поранено, повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

Після обстрілу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 КК України – умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Жмеринка та Козятин Вінницької області сьогодні потрапили під ракетний обстріл, російські війська завдали удари по об’єктах критичної інфраструктури.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін повідомив, що вранці під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України, є травмовані.

Як і в Жмеринці, так і Козятині є вузлові сортувальні станції Південно-Західної залізниці.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG