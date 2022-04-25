Ракетний удар по Полтавщині: загинула людина, ще 7 поранені

Унаслідок ракетного удару російських військ по Полтавщині 24 квітня одна людина загинула, ще семеро поранені, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості. Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води », – написав він 25 квітня у телеграмі.

Дмитро Лунін повідомив ввечері 24 квітня, що цього вечора уже 9 російських ракет вдарили по інфраструктурі Кременчука.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Також внаслідок російських авіаобстрілів 2 квітня було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.

Міноборони Росії 3 квітня визнали, що російські військові обстріляли нафтопереробний завод і сховища паливно-мастильних матеріалів поблизу Одеси. Ударів завдали з літаків і кораблів.