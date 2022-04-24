Уже 9 російських ракет вдарили по інфраструктурі Кременчука – Лунін

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив ввечері 24 квітня, що цього вечора уже 9 російських ракет вдарили по інфраструктурі Кременчука.
«Ворог не гребує нічим, навіть у такий святий день (24 квітня цього року християни світу відзначають Великдень – ред.)», – написав він у телеграмі.
Дещо раніше цього дня Лунін повідомив про п’ять ударів російськими ракетами по об’єктах інфраструктури в Полтавській області.
Наразі інші подробиці невідомі.
12 квітня голова Полтавської ОВА повідомляв, що війська РФ завдали ракетних ударів по Миргороду.
Генеральний штаб ЗСУ ввечері 24 квітня повідомив, що російські війська продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти України, яка триває 60-й день.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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