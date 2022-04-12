Війська РФ завдали ракетних ударів по Миргороду – Полтавська ОВА

Два ракетні удари по інфраструктурі Миргорода Полтавської області завдали війська РФ у вівторок увечері, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два «прильоти». Постраждалих та наслідки уточнюємо», – написав Лунін у Telegram.

Інших деталей наразі немає.

Про ракетний удар по Миргороду повідомлялося також 9 квітня. Тоді повідомлялося про двох постраждалих.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по об’єктах військової, промислової та цивільної інфраструктури.

Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує мирних жителів.