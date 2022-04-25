РФ намагалася обстріляти Одещину з боку Криму – голова ОВА

Російські військові 25 квітня намагалися обстріляти Одеську область із боку окупованого Криму, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Сьогодні вранці з боку Криму противник намагався завдати ракетний удар із берегового комплексу «Бастіон» по Одеській області. Одна ракета впала у воду, інша – була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони», – заявив Марченко у відеозверненні в телеграмі.

23 квітня російські військові завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок якого загинули 8 людей, ще 18 – поранені.

За даними повітряного командування «Південь», українські військові також знищили дві російські крилаті ракети, які були запущені літаками ТУ-95 з акваторії Каспійського моря. Також були знищені два БПЛА оперативно-тактичного рівня, які, ймовірно, здійснювали корекцію польоту крилатих ракет. У міськраді Одеси повідомили, що дві ракети вразили два житлові будинки. Також був пошкоджений один із міських цвинтарів.

Міноборони Росії натомість заявило про ракетний удар по військовому аеродрому під Одесою, де «зберігалася велика партія зброї зі США та ЄС».

Голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що єдиною метою російських ракетних ударів по Одесі є терор, тому, за його словами, Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму і поводитися з нею відповідним чином.

Раніше в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.