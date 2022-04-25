Росія зосередила у Бєлгородській області додаткові підрозділи військ – МОУ

У Бєлгородській області Росії фіксується зосередження додаткових підрозділів військ, призначених для нарощування угруповання у східній операційній зоні, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Не припиняються ракетні й авіаційні удари по військових, цивільних об’єктах на всій території України. Для пусків крилатих ракет ворог використовує стратегічні бомбардувальники Ту-95/160, а також кораблі, які наразі перебувають в акваторії Чорного моря. У Бєлгородській області Росії помічено зосередження додаткових підрозділів, призначених для нарощування угруповання військ у східній операційній зоні», – сказав Мотузяник на брифінгу 25 квітня.

Він додав, що, за даними української розвідки, наразі у Чорному морі перебуває вісім носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр», сумарний ракетний залп яких становить 58 ракет.

Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що російські військові намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги Україні від держав-партнерів і для цього концентрують удари по залізничних вузлах.

За даними Генштабу, військові РФ і надалі здійснюють наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного шляху з окупованим Кримом.