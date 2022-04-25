«Медіазона»: серед загиблих в Україні російських військових більшість – із небагатих регіонів

Видання «Медіазона» разом із командою волонтерів вивчило повідомлення про загибель понад 1700 російських військових у війні проти України, що з’являлися у відкритих джерелах, і встановило, що більшість загиблих – військовослужбовці із небагатих регіонів. Найвищі втрати у двох російських республіках: Дагестані й Бурятії.

Крім того, згідно з дослідженням, російська армія втратила щонайменше 317 офіцерів за два місяці війни з Україною, третина загиблих – це старший і вищий командний склад, у званні від майора до генерал-майора.

Згідно з дослідженням «Медіазони», більшість загиблих, про вік яких відомо, мали 21–23 роки. Значних втрат, вказує видання, зазнали сили ВДВ морської піхоти та спецназу, які є найбільш підготовленими військовими у російській армії – таких серед відомих загиблих близько третини.

Серед загиблих російські повідомлення підтвердили загибель 44 офіцерів у званні від майора до підполковника. Крім того, визнано загибель двох генерал-майорів. Українська сторона наполягає, що змогла вбити 10 генералів.

Росія не розкриває втрати у війні проти України, востаннє офіційне повідомлення про це було місяць тому. Тоді Міністерство оборони РФ заявляло про загибель 1351 військовослужбовця. Українська сторона заявила, що Росія втратила вбитими майже 22 тисяч військових.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ немає.