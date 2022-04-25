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На Харківщині ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-34

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 25 квітня Росія у повномасштабній війні проти України втратила, серед іншого, 181 літак

У Харківській області ЗСУ збили російський літак винищувач-бомбардувальник Су-34, повідомляє Повітряне командування «Схід».

«За попередніми даними, протиповітряна оборона Повітряних сил знешкодила всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія у повномасштабній війні проти України втратила, серед іншого, 181 літак і 154 гелікоптери.

Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє. 25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге від початку вторгнення оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

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