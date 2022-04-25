У Херсоні російські окупанти захопили міськраду

У Херсоні повідомляють про захоплення російськими окупантами міської ради. Місцеві ЗМІ пишуть про це з посиланням на свої джерела в мерії. Згодом цю інформацію підтвердив у соціальних мережах голова міської ради Ігор Колихаєв.

«Сьогодні ввечері до будівлі Херсонської міськради увійшли озброєні, забрали ключі, змінили охорону на свою. Я виїхав о 19:45 – прапор України ще був над мерією», – написав Колихаєв.

Цю інформацію проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» також підтвердив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута. На питання редакції, чого влада Херсонщини очікує далі, він відповів: «Завтра побачимо».

16 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що на Херсонщині військові РФ планують провести псевдореферендум на початку травня. За даними омбудсменки, у цей період – з 1 по 10 травня – війська РФ мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та вимкнути весь зв’язок.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення).



Як заявив виконувач обов’язків командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв, російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я, а також «впливу на життєво важливі об’єкти української економіки».​