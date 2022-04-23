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Війська РФ готуються вийти на адмінмежі Херсонської області – ОП «Південь»

Ілюстративне фото

Російські війська, ймовірно, готуються до виходу на адміністративні межі Херсонської області, повідомляє пресслужба Оперативного командування «Південь».

«Обстановка в зоні відповідальності сил охорони та оборони півдня України стабільно напружена. На Херсонщині і Миколаївщині противник продовжує оборонні дії на зайнятому рубежі, підтягує та переформатовує сили, ймовірно, готуючись до виходу до адмінмеж Херсонської області», – йдеться в повідомленні.

В ОП «Південь» додають, що окупанти покривають артилерійсько-мінометними обстрілами населені пункти, які перебувають під їхнім контролем.

Напередодні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення).

Як заявив виконувач обов’язків командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв, російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я, а також «впливу на життєво важливі об’єкти української економіки».​

16 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що на Херсонщині військові РФ планують провести псевдореферендум на початку травня. За даними омбудсменки, у цей період – з 1 по 10 травня – війська РФ мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та вимкнути весь зв'язок.

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