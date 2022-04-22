Російська «мобілізація» на півдні. Чи змусять жителів Херсонщини воювати проти армії України?

Чи пов’язані блокування евакуацій на Херсонщині з планами Росії щодо «мобілізації» місцевого населення? Що думають про ймовірну «мобілізацію» до російської армії жителі окупованої частини півдня України? Як діяти українцям у випадку примусової мобілізації до російської армії – в новому випуску програми проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я».

На окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські військові планують провести примусову мобілізацію, повідомили 20 квітня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. У повідомленні сказано, що метою проведення псевдореферендумів на окупованих територіях є примусова мобілізація місцевого населення, щоб відправити «мобілізованих» українців у найгарячіші точки бойових дій для штурму позицій ЗСУ.

20 квітня у Херсонській області російські військові не дали жодного офіційного «зеленого коридору». 21 квітня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про спроби евакуації жителів сіл Високопілля, Нововознесенського та Миролюбівки.

21 квітня Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні повідомив, що на Херсонщині окупаційна влада оголосила «мобілізацію» чоловіків.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович 21 квітня звернувся до жителів окупованих територій та заявив, що у разі примусової мобілізації до військ Росії у них є три виходи: ховатися, залишити окуповану територію та переходити на бік Збройних сил України.

Блокування шляхів виїзду

У повідомленні української розвідки нагадали, що для проведення так званих «референдумів» завчасно збираються особисті дані жителів окупованих територій, начебто для отримання «гуманітарної допомоги» або «соціальних виплат».

«В дні так званого «голосування» співробітники ФСБ Росії заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих українців», – зазначено в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України. У відомстві наголошують, що такі плани Росії мають на меті «знищення представників українського етносу». Крім того, Росія планує в такий спосіб нав’язати своєму населенню та світу міф про те, що начебто «звільнене населення почало боротися з націоналістичними батальйонами».

На цьому тижні також стали з’являтися повідомлення про блокування окупантами шляхів в’їзду та виїзду з Херсонської області. Зокрема, журналіст Олег Батурін розповів «Новинам Приазов’я», що російські військові зазвичай не випускають місцевих жителів, пояснюючи це тим, що нібито українські військові «обстрілюють територію». Крім того, зі слів жителів Херсонщини, російські військові планують закрити регіон на період проведення так званого «референдуму», повідомив журналіст.

«Інші люди, які проїжджали і їх не пропускали, вони пояснювали це тим, що в населених пунктах, через які не пропускали, що там, мовляв, збираються проводити якісь збори, якісь «референдуми». І росіяни на своїх блокпостах говорили про те, що зі вчорашнього дня, протягом наступних чотирьох днів ви можете не пробувати проїжджати, ми нікого пропускати не будемо. Подібне також було раніше протягом березня», – розповів Батурін.

Окупанти своїми діями роблять так, щоб ситуація була найгірша, тоді вони пропонують або свою гуманітарну допомогу, або фінансову допомогу у вигляді 10 тисяч

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що російські військові блокують виїзд не лише чоловіків, а й жінок і дітей.

«Окупанти тиснуть психологічно для того, щоб посіяти паніку, безвір’я у людей, створити образ, що Україна від них відмовилася, що їх покинули і ніхто їх визволяти не буде. Окупанти своїми діями роблять так, щоб ситуація була найгірша, тоді вони пропонують або свою гуманітарну допомогу, або фінансову допомогу у вигляді 10 тисяч рублів, як це було в Генічеську. Нагнітаючи цю ситуацію, вони роблять картинку того, що тільки вони можуть допомогти, «забудьте, що про вас хтось там думає і дбає», – сказав Хлань.

«Мобілізація» та «референдум» малоймовірні»

Те, що повідомила наша розвідка, це сценарій апокаліпсиса, щоб створити ситуацію дестабілізації

«Чутки про «референдум», «мобілізацію», вони розповсюджуються серед окупантів, і в тому числі те, що повідомила наша розвідка, це сценарій апокаліпсиса, щоб створити ситуацію дестабілізації саме на окупованій території і щоб люди впадали в безвір’я», – вважає Сергій Хлань.

На його думку, проведення Росією так званого «референдуму», «паспортизації» і подальшої «мобілізації» на Херсонщині є малоймовірними.

«Як можна мобілізовувати українських громадян? На Донеччині вони «мобілізують» тих, хто отримав російський паспорт. Сценарію «паспортизації» на Херсонщині ще немає – раз, Херсонщина є невід’ємною частиною України – це два, ніяких «референдумів» не проходило. Чутки про «референдум» на початку травня, потім перенесли на 27 травня, що нібито десь друкуються бюлетені – такого ще не відбувається, і чесно кажучи, окрім чуток, інформації і агітаційних листівок про «референдум» немає. Єдине, що є, – то листівки пропагандистські: що «росіяни прийшли звільняти, що буде мир», – повідомив херсонський депутат.

Наші люди не підуть на той «референдум», чи як його називати. Ми бачили, якій опір дають херсонці

Він стверджує, що жодних листівок про проведення «референдуму» немає, а типографії завантажені саме друком пропагандистських листівок окупантів.

«Проведення будь-яких інших дій не відбудеться, навіть наші люди не підуть на той «референдум», чи як його називати. Ми бачили, якій опір дають херсонці, єдине, що нам треба людям давати – надію і впевненість, що незабаром Херсонщина буде звільнена», – додав Хлань.

«Пускати українців на гарматне м’ясо»

Соціальний психолог Віктор Пушкар зазначив, що російські військові можуть провести «мобілізацію» на окупованих територіях півдня України, незважаючи на настрої серед місцевого населення, які свідчать про нелояльність до Росії.

«Я думаю, що після тих методів війни, які вони застосували, лояльних буде дуже мало, буде тільки якась частина людей, які бояться щось робити проти окупантів», – сказав він.

Пушкар стверджує, що у російських сил на Херсонщині немає навіть того відсотка підтримки, який був у 2014 році під час окупації та анексії Криму: «За станом на сьогодні навіть такої підтримки немає. Одне з досліджень, у якому я брав участь, це 2021 рік Маріуполь. Там теж про те, що треба прямо бігти в Росію, ніхто не висловився взагалі».

На думку психолога, окупанти занадто захопились реконструкціями «Великої вітчизняної війни» (так у Росії називають Другу світову війну) й методів маршала Жукова.

Я знаю деякі факти життя «ДНР» і «ЛНР» і як там люди ховаються від «мобілізації» – вони не хочуть воювати, вони тікають в гори, в шахти

«Можемо згадати, як такі ж «мобілізації» нелояльного населення проводило сирійське військо. Тобто від таких людей не очікувалося, що вони будуть воювати, їх, на жаль, просто утилізують. Я знаю деякі факти життя «ДНР» і «ЛНР» і як там люди ховаються від «мобілізації» – вони не хочуть воювати, вони тікають в гори, в шахти, їх там знаходять і відправляють у військо, не з’ясовуючи, наскільки це їм треба, наскільки вони мають військовий вишкіл», – розповів Пушкар.

Військовий експерт Сергій Грабський наголосив, що проведення примусової мобілізації на окупованих територіях є незаконним. На думку експерта, Росія вдається до таких дій навмисно, щоб не залучати власні військові ресурси.

«Попри те, що Росія є і залишається великою країною з великою кількістю населення, вони просто не мають доступних людських ресурсів, які можуть бути залучені до бойових дій, тому вони «підгрібають» все, що можна, і використовують будь-яку можливість для того, щоб поповнити лави свого війська. Тому вони вдаються до такого абсолютно незаконного способу залучення людей до участі у бойових діях, як примусова мобілізація на окупованих територіях», – пояснив експерт.

За його даними, для цього «окупанти затримують цілі родини і, залишаючи сім'ї в заручниках, примушують чоловіків долучатися до лав збройних сил Російської Федерації».

«Фактично роблячи з них таке гарматне м’ясо, вони не несуть за них ніякої відповідальності ані в соціальному, ані в людському сенсі. І тому вони безжально кидатимуть такі підрозділи, таких людей на українські позиції», – каже Грабський.

Наша держава ніяк не може запобігти цій «мобілізації»

У випадку примусового потрапляння до лав російської армії військовий експерт рекомендує українцям за першої ж нагоди перейти на бік українських військових або здатися до них у полон.

«Наша держава ніяк не може запобігти цій «мобілізації». Тому що наша держава не має жодного впливу, і такі запитання не треба ставити, це не працює. Ми маємо піднімати ці питання на міжнародному рівні, доносячи й доводячи факти такого варварського використання людей до міжнародної спільноти», – порадив експерт.

Сергій Грабський зазначив: попри те, що на Херсонщині зосереджено відносно небагато російських військ, натомість вони «мають перевагу в можливості забезпечення і використанні авіації. Українським військам складніше приховати власні маневри, оскільки Херсонщина розташована переважно в степовій зоні».

«Тому зараз ми працюємо не за класичною схемою бойових дій на Херсонщині, а методом вогневого видавлення, коли вогневий вал нашої артилерії, нашого вогню просто витискає нашого противника із населених пунктів, а це дуже така кропітка робота, яка вимагає дуже великого залучення і сил, і засобів, і – що головне – часу. Тому ми і не бачимо таких блискавичних проривів. Але це єдиний спосіб, який за сьогоднішніх умов і за сьогоднішніх обставин ми можемо використовувати у цій боротьбі на Херсонщині».

Втім, Сергій Грабський не виключає, що операція зі звільнення Херсонщини може відбутися, незалежно від тривалості бойових дій на Донбасі.

«Це залежить від дуже багатьох факторів, і треба розуміти, що навіть якщо боротьба на Донбасі буде продовжуватись, це не виключає проведення певних таких блискавичних операцій на теренах Херсонщини», – каже експерт.

Це, можна сказати, окрема операція, яка потребує окремих зусиль і окремого планування

«І знаєте, є таке поняття, як ключові точки. Тобто, якщо ми, наприклад, прориваємось до Херсону і перериваємо шляхи, комунікації й забезпечення ворожого угруповання на правому березі, тоді можна буде говорити про те, що ми здійснюємо таку контрнаступальну операцію і ми прирікаємо на знищення цю групу військ на правому березі. Тобто це не завжди треба пов’язувати з операцією на Донбасі. Це, можна сказати, окрема операція, яка потребує окремих зусиль і окремого планування. І я маю надію, що наші військові це усвідомлюють і вони проводять саме таку операцію», – зазначив експерт.



План РФ – «Таврійська губернія»

Політолог із Херсону Володимир Молчанов вважає, що Росія має різні плани стосовно лівобережної і правобережної Херсонщини, бо російські військові не можуть встановити систему окупаційної влади в усьому захопленому регіоні.

Правобережну Херсонщину, і зокрема Херсон, вони, мабуть, самі не впевнені, що втримають

«Слід розділити Херсонщину на правий і лівий береги, це принципово. Бо ми бачимо різне ставлення та підхід з боку окупантів на цих двох берегах. Правобережну Херсонщину, і зокрема Херсон, вони, мабуть, самі не впевнені, що втримають, і тому підходять до неї як до тимчасово окупованої. Тобто тут, поки що принаймні, не має з їхнього боку захоплення влади, комунальних підприємств, захоплення освіти», – підкреслює політолог.

«А те, що ми бачимо – завезення товарів з Криму, Росії, продовження блокування постачання з боку України, це скоріше спроба подивитися, пройде таке чи ні. По-друге – подивитися, яка буде реакція містян Херсону та правого берега. Щодо лівого берега, там складніше, вони, швидше за все, бачать збереження своєї присутності, свого контролю. В якому вигляді це буде, це вже інше. Вже не «Херсонська народна республіка», а відновлення «Таврійської губернії», – додав він.

На думку політолога, проведення примусової мобілізації до лав російської армії цілком можливе, тому все більше людей намагаються евакуюватися з окупованих територій південної України.

Ніхто не хоче, навіть ті прихильники «русского мира», стати гарматним м'ясом, таким, як стали жителі ОРДЛО

«Я впевнений, що ніхто не хоче, навіть ті прихильники «русского мира», стати гарматним м'ясом, таким, як стали жителі ОРДЛО, яких «мобілізують». Тут – і мобілізація, і спроба переведення шкіл на лівому березі на російські програми. Вже йде і пришвидшується масова евакуація, передусім молодих людей, дітей з окупованих територій. Є відомості, що вчора і позавчора були проблеми із виїздом усіх, не тільки чоловіків», – розповів Молчанов.

Він також зазначив, що та «Таврійська губернія», яку бачать окупанти, виглядає як «сільськогосподарський придаток до Криму».

«Більша проблема – наміри окупантів перетворити херсонців на гарматне м’ясо, і це привід для того, щоб тікати звідси», – заключив політолог.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.