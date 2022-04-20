«Монументальна пропаганда» на півдні. Навіщо окупанти повертають Леніна?

У Генічеську Херсонської області російські військові на площі перед районною державною адміністрацією встановили пам’ятник Леніну. Про це 18 квітня повідомив перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Депутат зазначив, що «ностальгічних настроїв за минулим на Херсонщині вже давно немає, але російські окупанти не можуть цього зрозуміти, тому продовжують експерименти по переміщенню в минуле». Журналісти проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я» попросили історика проаналізувати такі дії окупантів.

Кримський історик і політолог, провідний науковий співробітник Інституту досліджень Голодомору Андрій Іванець вважає, що, за аналогією з окупованим Кримом, «російські військові намагаються запровадити ідеологічну роботу з населенням південних міст». Але, на думку історика, такі методи не матимуть ефективного результату.

Монументальна пропаганда – це один з елементів інформаційно-психологічної війни проти України

«Гуманітарна сфера є для них важливим полем боя. Колись я аналізував ситуацію у Криму і за 5 років окупації нарахував 150 пам’ятників, які встановили вже в окупованому Криму. Це більше, ніж за весь імперський період Романових. Монументальна пропаганда – це один з елементів інформаційно-психологічної війни проти України», – сказав він.

«Путін стикнувся з тим, що українці мають іншу психологію, іншу політичну культуру, вона базується все ж на демократичних традиціях, волелюбності, а це принципово відрізняє українців від росіян, які живуть в авторитарній політкультурі. Для того, щоб знищити українську ідентичність, політичні традиції, вживають заходи, щоб нав’язати українцям інший спосіб думання, інший спосіб поведінки. Це важке завдання для окупантів, але вони системно намагаються це робити», – пояснив Іванець.



Він вважає, що на окупованих територіях півдня України така система вже не буде працювати так ефективно, як у Криму через усвідомлення населенням, що «Росія веде агресивну війну і що її дії несправедливі». Хоча припускає, що «на півдні окупантам буде набагато краще нав’язати свою ідеологію українським громадянам».



На думку історика, метою російських загарбників є «не лише захоплення українських територій, а й ліквідація української нації».

Ми маємо справу з набагато гіршою ситуацією, ми бачимо, що Росія проводить геноцид української нації

«Військові дії, які веде Росія, мають на меті не тільки фізичне захоплення території. Ми маємо справу з набагато гіршою ситуацією, ми бачимо, що Росія проводить геноцид української нації. Те незрозуміле питання, яке оголосив Путін про денацифікацію України, воно є абсурдним, звісно, бо Україна є демократичною державою і про якусь денацифікацію мови бути не може, з точки зору логіки та реальної ситуації. Але за цим формулюванням ховається намір денаціоналізувати українців», – сказав Іванець.



Історик певен, що «Путін є прихильником доктрини триєдиного руського народу, яка заперечує право української нації на суверенітет державний, культурний і будь-який інший, його не влаштовує існування українців як таких».

Пам'ятник Леніну у Генічеську демонтували 16 липня 2015 року в межах декомунізації.

9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалила пакет законів про декомунізацію. Згідно з цим законодавством, забороняється радянська символіка і засуджується комуністичний режим.

15 травня 2015 року закони підписав п’ятий президент України Петро Порошенко, а 21 травня того самого року вони набули чинності.

Відповідно до закону, мають перейменувати всі вулиці та населені пункти, назви яких пов’язані з комуністичним режимом, а також демонтувати пам’ятники тоталітарної доби.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.