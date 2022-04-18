В окупованому Генічеську встановили памʼятник Леніну

В окупованому російськими військами місті Генічеськ на Херсонщині встановлено памʼятник засновнику радянської держави та лідеру партії більшовиків Володимиру Леніну.

Памʼятник встановлений біля будівлі місцевої адміністрації, над якою піднято схожий на символ СРСР червоний прапор і прапор Росії. Фото встановлення монумента опублікував Геннадій Малюков, якого окупанти призначили керувати місцевою міліцією. Згодом було опубліковано й фото встановленого памʼятника. Це не та статуя, яка стояла у Генічеську раніше. Звідки взяли новий памʼятник, не повідомляється.

В Україні встановлення памʼятників радянським діячам заборонено законами про декомунізацію. Усі памʼятники Леніну, що були в країні, були знесені після 2014 року (за винятком анексованого Криму і районів Донбасу, які не контролювалися Україною). При цьому президент Росії Володимир Путін неодноразово у негативному контексті називав Леніна засновником сучасної України (говорячи про те, що за Леніна була створена Українська радянська соціалістична республіка, включена до складу СРСР). Критикуючи в телезверненні перед початком війни українську декомунізацію, Путін сказав, що Росія готова показати, що таке «справжня декомунізація».

Очевидно, памʼятник Леніну в Генічеську – перший, встановлений на окупованих територіях України після початку нинішньої війни.