Мер Херсона розповів, скільки людей виїхало з окупованого міста

Мер Херсона Ігор Колихаєв у ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів, скільки людей виїхало з окупованого російськими військами міста.

«Із нашого міста виїхало близько 40 відсотків мешканців. Але ті люди, які залишилися, я їх дійсно вважаю патріотами, які допомагають нашому місту, допомагають його тримати», – заявив він.

Окрім того, за словами Колихаєва, із Херсона виїхало близько 20 відсотків медичних працівників.

Раніше мер повідомляв про те, що місцеві жителі виїжджають з окупованого російськими військами міста до анексованого Криму, а також до українських Миколаєва та Мелітополя. Для цього вони, з його слів, зробили групу у Telegram-каналі.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в облозі. Станом на 4 квітня в Херсоні, за даними місцевої влади, спостерігались проблеми з ліками, пальним і борошном. Відтоді ситуація кращоб не стала.

Окупаційні сили готувалися провести у Херсоні псевдореферендум зі створення так званої «ХНР». Але Херсонська облрада провела екстрене онлайн-засідання і схвалила звернення про те, що Херсонщина – це Україна.