Жителі окупованого Херсона виїжджають в анексований Крим –мер Колихаєв

Жителі Херсона виїжджають з окупованого російськими військами міста до анексованого Криму, а також до українських Миколаєва та Мелітополя. Про це у єдиному національному телемарафоні повідомив 13 квітня мер Херсона Ігор Колихаєв.

«Вони зробили групу у Telegram-каналі і виїжджають у трьох напрямках, але на свій страх та ризик. Збираються в машини по 3-4 людини і виїжджають з нашого міста. На це дуже боляче дивитись, тому що місто стає пустим», – розповів він.

За словами Колихаєва, у Херсоні наразі є проблеми із забезпеченням ліками та бюджетними виплатами на потреби міста.

Раніше мер також заявляв про те, що через роботу ФСБ і Росгвардії у Херсоні слабшають проукраїнські мітинги.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в облозі. Станом на 4 квітня в Херсоні, за даними місцевої влади, спостерігались проблеми з ліками, пальним і борошном. Відтоді ситуація кращоб не стала.

Окупаційні сили готувалися провести у Херсоні псевдореферендум зі створення так званої «ХНР». Але Херсонська облрада провела екстрене онлайн-засідання і схвалила звернення про те, що Херсонщина – це Україна.

Майже щодня містяни виходять на мітинги з українською символікою. Під час однієї з таких акцій загарбники відкрили вогонь.