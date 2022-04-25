Війська РФ облаштували у Вовчанську на Харківщині концтабір, де катують цивільних – прокуратура

Російські військові організували концтабір на території одного із заводів у захопленому ними Вовчанську на Харківщині, повідомила 25 квітня обласна прокуратура.

«За даними слідства, в окупованому Вовчанську російські військовослужбовці викрали та вивезли до РФ обладнання одного із заводів, а у його приміщенні облаштували концтабір. Окупанти незаконно утримують людей, піддаючи їх фізичному та психічному насильству. Насамперед, російські загарбники змушують співпрацювати з ними і ставати до лав ЗС РФ», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

14 квітня Верховна Рада визнала дії російських військ в Україні від 24 лютого геноцидом українського народу. Тоді народні депутати звернулися до урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання дій російських військових в Україні геноцидом українського народу.