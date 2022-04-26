У Придністров’ї повідомили про два вибухи

У молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя заявляють про вибухи.

«Рано вранці 26 квітня в селі Маяк пролунало два вибухи: перший о 6:40, другий о 7:05», – повідомило «Міністерство внутрішніх справ» регіону, який підтримується Москвою.

Зазначається, що після вибухів вийшли з ладу дві радіоантени, ніхто не постраждав.

Цю інформацію перевірити в інших джерелах наразі неможливо.

25 квітня повідомлялося про обстріл будівлі «міністерства державної безпеки» молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя у Тирасполі. Українська сторона заявила, що цей обстріл є спланованою провокацією російських спецслужб.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.