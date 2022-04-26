Херсон: мер покинув міськраду, вибухи у Придністров'ї, Лавров погрожує ядерною війною | Свобода Live

Придністров'я: ще одна загроза?

Президент Молдови Майя Санду скликає засідання Вищої ради безпеки щодо ситуації у Придністров’ї, де пролунала серія вибухів. Раніше українська розвідка повідомляла, що у невизнаному Придністров'ї почали «готуватися» до вибухів заздалегідь. За даними ГУР вибухи організовує ФСБ , аби виправдати війну з Україною і залучити Придністров'я до бойових дій у війні проти України.

Херсон: російські окупанти захопили міську раду

Мер міста Ігор Колихаєв повідомив про те, що він покинув будівлю мерії міста. Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що на початку травня Росія планують провести так званий «референдум» у Херсонській області.

Ядерна страшилка

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про те, що ризик ядерної війни є реальним. Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандистькому «Першому каналу». Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вважає, що такими погрозами Кремль хоче залякати міжнародну спільноту і змусити світ відмовитися від підтримки України.

Про ситуацію в Україні на 62-й день війни говоримо о 18.00 у програмі Свобода LIVE:

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