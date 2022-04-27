У Придністровʼї знову заявляють про стрілянину

У молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя заявляють про стрілянину біля великого складу з боєприпасами. Про це повідомляє «Міністерство внутрішніх справ» регіону, який підтримується Москво.



За повідомленням «МВС», вночі в небі над селом Ковбасна було зафіксовано «кілька дронів», нібито запущених з України, а вранці «о 8:45, з української сторони в напрямку придністровського населеного пункту Ковбасна було зроблено постріли». Про постраждалих не повідомляється.

Останніми днями надходять повідомлення про вибухи і обстріли у молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя. У зв’язку з цим відбулося засідання Вищої ради безпеки (ВРБ) Молдови. Президентка Молдови Майя Санду за його результатами заявила, що розцінює ці інциденти «як результат внутрішніх протиріч різних угруповань у Придністров’ї, які зацікавлені в дестабілізації ситуації». Вона рекомендувала держустановам підвищити пильність, а громадянам – зберігати спокій.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загострення ситуації у Придністров’ї спричинене діями спецслужб Росії.

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Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.