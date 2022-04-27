Зеленський: загострення ситуації у Придністровʼї спричинене діями спецслужб Росії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загострення ситуації у Придністров’ї спричинене діями спецслужб Росії.

«Сьогодні я детально обговорював це питання з прем'єр-міністром Румунії. Ми розуміємо, що це один із кроків РФ, працюють спецслужби. Зрозуміло, що це робиться для дестабілізації ситуації в регіоні. Вони їм показують, що якщо Молдова підтримуватиме Україну, будуть ті чи інші кроки», – сказав Зеленський на брифінгу після зустрічі з Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.



За його словами, Україна знає, що російські війська, які впродовж багатьох років присутні на території тимчасово окупованої частини Молдови – Придністров’я, перебувають у постійній готовності.

«Але ми розуміємо їхні потужності, Збройні Сили України до цього готові і їх не бояться», – додав президент України.

Останніми днями надходять повідомлення про вибухи і обстріли у молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя. У зв’язку з цим відбулося засідання Вищої ради безпеки (ВРБ) Молдови. Президентка Молдови Майя Санду за його результатами заявила, що розцінює ці інциденти «як результат внутрішніх протиріч різних угруповань у Придністров’ї, які зацікавлені в дестабілізації ситуації». Вона рекомендувала держустановам підвищити пильність, а громадянам – зберігати спокій.

Читайте також: Генштаб ЗСУ: війська РФ у Придністров’ї переведені у стан повної бойової готовності

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.