«Ми знаємо, що з цим робити»: Арестович про ймовірний наступ на Бесарабію

Основною зміною у воєнно-політичній обстановці навколо України стала «терористична активність» Росії у окупованому Придністров’ї на території Молдови – про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у своєму зверненні.

Він додав, що представники російської влади заявляють про «необхідність окупувати Молдову».

«Сьогоднішні удари крилатими ракетами по нашому південному регіону можуть свідчити про наміри Росії додати до всіх напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії. Військово-політичне керівництво держави цілком розуміє цю загрозу, перебуває у постійному зв’язку з нашими сусідами і ми знаємо, що з цим робити», – запевнив посадовець.

Він зазначив, звертаючись до Росії, що додавання ще одного напрямку наступу прискорить її «військову поразку тут і політичну поразку у світі».

На думку радника голови ОП, про це свідчить і зустріч міністрів оборони понад 40 країн світу, в тому числі 30 членів НАТО, на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині. Участь у ній брав також і голова Міністерства оборони України Олексій Резніков.

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«Головуючий при цій зустрічі міністр оборони США Остін заявив, що переверне небо і землю, але надасть зброю Україні. Надання зброї Україні означає звільнення України від російських загарбників військовим шляхом», – прокоментував Арестович.

Останніми днями надходять повідомлення про вибухи і обстріли у молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя.

У зв’язку з цим сьогодні сьогодні відбулося засідання Вищої ради безпеки (ВРБ) Молдови. Президентка Молдови Майя Санду за його результатами заявила, що розцінює ці інциденти «як результат внутрішніх протиріч різних угруповань у Придністров’ї, які зацікавлені в дестабілізації ситуації. Вона рекомендувала держустановам підвищити пильність, а громадянам – зберігати спокій.

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Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.