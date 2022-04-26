Ракетний удар військ РФ по Одещині: пошкоджено міст через Дністровський лиман 

На Одещині через ракетний удар військ РФ пошкоджено міст через Дністровський лиман, інформація про постраждалих уточнюється, повідомила пресслужба Одеської міськлї ради.

«По Одещині завдано ракетного удару. Є ураження моста через Дністровський лиман. Обставини та інформація про постраждалих уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з міркувань безпеки рух мостом перекрито.

«Просимо водіїв заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху», – додали в міськраді.

Як повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін у Telegram, серед залізничників dнаслідок ракетного удару постраждалих немає.

«Росія продовжує обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий удар по залізничному мосту, що з’єднує Одесу та Бессарабію, де в нас залишилося всього три морські порти, що діють», – додав Камишін у твітері.

Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман у районі Затоки має стратегічне значення, бо з’єднує південну частину Одеської області з рештою території України. Через нього проходить дорога з Румунії, зокрема від порту Констанца. У разі руйнування мосту єдиною можливістю проїхати сушею буде шлях через територію Молдови.

Російські військові про факт удару по мосту не повідомляють.

Останнім часом почастішали ракетні удари військ РФ по об’єктах транспортної інфраструктури України. Напередодні було зруйновано тягові підстанції на п’яти залізничних станціях, що призвело до збоїв у графіку руху поїздів в Україні.

Удар по мосту на Одещині був нанесений на тлі загострення ситуації в сусідньому молдовському сепаратистському регіоні Придністров’я.