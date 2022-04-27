Генштаб ЗСУ: війська РФ перекинули до Ізюма дві батальйонних групи

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що російські війська з метою нарощування свого угруповання перекинули з території російської Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонних тактичних групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ.

За даними штабу, у Бєлгородської області, яка межує з Україною, противник також розгорнув два ракетних дивізіони ОТРК «Іскандер-М».



На Слобожанському напрямку російські війська продовжують завдавати авіаційних ударів та уражати артилерією інфраструктуру Харкова.



Найбільша активність угруповання окупаційних військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

«На Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії практично вздовж всій лінії зіткнення. Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Сєверодонецьк і Слов’янськ», – йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку, за даними штабу, противник встановив контроль над населеним пунктом Зарічне, здійснював штурм біля населеного пункту Ямпіль, а на Сєверодонецькому напрямку встановив контроль над населеним пунктом Новотошківське, ведуть наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове.



Російські війська здійснюють масований вогневий вплив та блокування українських підрозділів біля заводу «Азовсталь». У місті окупанти продовжують проводити фільтраційні заходи стосовно цивільного населення.

На Миколаївському, Криворізькому і Запорізькому напрямках війська РФ намагаються покращити своє тактичне положення – перегруповують підрозділи, нарощують систему вогневого ураження, а також проводять повітряну розвідку.