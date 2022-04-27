Генштаб ЗСУ: війська РФ перекинули до Ізюма дві батальйонних групи

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що російські війська з метою нарощування свого угруповання перекинули з території російської Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонних тактичних групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ.
За даними штабу, у Бєлгородської області, яка межує з Україною, противник також розгорнув два ракетних дивізіони ОТРК «Іскандер-М».
На Слобожанському напрямку російські війська продовжують завдавати авіаційних ударів та уражати артилерією інфраструктуру Харкова.
Найбільша активність угруповання окупаційних військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.
«На Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії практично вздовж всій лінії зіткнення. Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Сєверодонецьк і Слов’янськ», – йдеться у повідомленні.
На Лиманському напрямку, за даними штабу, противник встановив контроль над населеним пунктом Зарічне, здійснював штурм біля населеного пункту Ямпіль, а на Сєверодонецькому напрямку встановив контроль над населеним пунктом Новотошківське, ведуть наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове.
Російські війська здійснюють масований вогневий вплив та блокування українських підрозділів біля заводу «Азовсталь». У місті окупанти продовжують проводити фільтраційні заходи стосовно цивільного населення.
На Миколаївському, Криворізькому і Запорізькому напрямках війська РФ намагаються покращити своє тактичне положення – перегруповують підрозділи, нарощують систему вогневого ураження, а також проводять повітряну розвідку.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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