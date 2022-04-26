Как происходит депортация из Мариуполя: история пары, выехавшей через Россию

Более 700 тысяч украинских граждан вывезены на территорию России за время полномасштабного вторжения, среди них 130 тысяч детей. Эти цифры называет российская сторона: по ее версии, это эвакуация. Украина же заявляет, что происходит депортация населения: людей вывозят за границу обманом, так как территории, с которых они уезжают, находятся в информационной и физической блокаде, а пути выхода на подконтрольную Украине территорию закрыты оккупантами. Министр обороны России Сергей Шойгу 21 апреля докладывал президенту России Путину о 142 тысячах «эвакуированых» только из Мариуполя. Кремль не скрывает: многие из них оказываются на крайнем севере, даже дети.

Радио Донбасс.Реалии познакомились с парой, которая выбиралась из осажденного Мариуполя через Россию не по своей воле. Анна и Павел провели больше месяца в осаждённом городе; в один момент парня схватили и отправили в оккупированный Донецк. Девушка поехала следом. Их история закончилась благополучно: мариупольцы выбрались в страну Евросоюза. Это 12-я история цикла Радио Донбасс.Реалии о людях, спасенных из Мариуполя.

Анна: Из Мариуполя я вышла 29 марта. За неделю до этого пропали люди, с которыми мы сидели в квартире: я, мой партнёр, его мама и его сестра. Они пришли из района неподалёку, потому что в их дом заселились украинские военные, и они боялись, что в дом будет прилетать. Там мы стали жить вчетвером. 23 марта Паша пошёл к бабушке, буквально через дорогу, в частный сектор, чтобы забить плёнкой окна, которые выбило после прилёта. Его остановили «днровцы» и не пустили дальше. После – депортировали в фильтрационный лагерь.

Как Павел попал в Донецк

Павел: Я «попёрся» к бабушке забивать окна. По пути меня встретили «солдатики», которых я сперва принял за украинских военных, потому что некоторые были в «пикселе». Один меня спросил: «Готов воевать за Украину?» Я сказал: готов. Он мне: «И что, русских будешь убивать?» Я говорю: если придётся, то буду убивать. За эти слова они меня чуть не расстреляли.

Они меня долго держали, угрожали расстрелом. Но потом отпустили, и я пошёл к бабушке. И уже по дороге туда меня снова повязали, сказали сидеть на месте, пока не будет приказа. Я сидел – и ещё человек 15. Всё это время они говорили, что не могут выпустить нас обратно. Начали заливать, что боятся, будто нас обстреляют, а им нас жалко, типа они нас защищают. А один из солдат проговорился: если нас отпустят, то мы пойдем куда-то и расскажем, что там солдаты сидят.

Вечером пришла моя мама, которая пошла меня искать по тому же самому маршруту. И её, как и меня, приволокли туда же. Когда стемнело, нам сказали, что сейчас нас отвезут в школу, там с нами поговорят, а потом – «сами решите – хотите в эвакуацию или домой пойдёте». Мы поехали.

Только повезли они нас не в ту школу, а в Сартану (поселок под Мариуполем – ред.) Там нас посадили в бомбоубежище под школой. Утром уже никто не предлагал пойти домой. Нас погнали в «эвакуацию», хотя это ни разу не эвакуация была, они нас загнали туда обманом. Потом отвезли в отделение милиции, посмотрели документы, допросили и посадили в автобусы. Нас отвезли глубоко в тыл – в Приморское (поселок в оккупированной части Донецкой области – ред.).

Там мы попали в первый лагерь – «предфильтрационный». Там сидишь и ждёшь, пока тебя отвезут на фильтрацию. Там мы с матерью просидели две недели. Кормили нас там плохо, условия ужасные. Людей довольно много. У нас не было телефонов, и мы не могли ни с кем связаться. И даже не знали, живы ли сестра и жена.

Я познакомился с парнем, у которого был телефон, и отправил жене голосовое в телеграм. Сказал, что мы с матерью живы, и кинул геолокацию. Связи, правда, в Мариуполе не было.

Спустя две недели приехали так называемые «МЧС ДНР», которые отвезли нас в Докучаевск (также город на оккупированной территории Донецкой области – ред.). Там уже была, собственно, фильтрация, которую мы с мамой успешно прошли. Там искали украинских военных и проукраинских активистов. У нас проверили документы, задали вопросы, сняли отпечатки пальцев, мы заполнили анкеты про соцсети, контакты... Нас сфотографировали и отпустили. После чего мы поехали в Донецк, где встретились с женой и сестрой.

Как Анна попала в Донецк

Анна: Когда мы потеряли Пашу и его маму, то неделю ничего о них не знали. Потом украинские военные посоветовали нам уйти из дома, так как будет бой. Тогда мы пошли к бабушке, к которой не дошёл Саша. Хотя у неё уже были прилёты, и орудие торчало в доме, но идти нам больше было некуда.

Мы пришли к бабушке, а в соседнем доме жили «днровцы». Я подошла к ним, чтобы спросить, и они сказали, что была принудительная эвакуация. Тогда у нас появилась надежда, что Паша с мамой живы, и что если мы пойдём на эвакуацию, то мы встретимся.

Сначала мы не понимали, как выбраться, но к бабушке очень близко прилетел снаряд, мы испугались и 29 марта пошли сами к «днровцам»: туда, где они депортировали людей.

Нас тоже привезли в Сартану, там мы переночевали в ДК, а на следующий день штурмовали автобус. Нас отвезли в Новоазовск, там мы пробыли ещё три дня, а потом привезли в Докучаевск. После фильтрации, которую мне и Пашиной сестре помог пройти родственник в Докучаевске, нас отвезли в Донецк. Там мы смогли все встретиться.

А выезд из ОРДЛО сейчас есть только в Россию

Из Донецка мы поехали уже в Россию, к знакомому, который живёт под Москвой. Он купил нам билеты на перевозчика. Пробыли там несколько дней, дальше поехали в Санкт-Петербург. Затем мой знакомый режиссёр нашёл нам резиденцию для художников в Эстонии. Теперь мы тут. Дорога далась очень тяжело, так мы ехали с двумя котами и двумя собаками.

...

26 апреля Россия вернула Украине двоих детей, ранее вывезенных за пределы страны из Мариуполя. Из родители погибли, и армия РФ вывезла 12-летнюю девочку и 9-летнего мальчика на территорию России несмотря на то, что у детей были родные в Украине. Дети провели больше месяца с оккупантами. Сегодня, как сообщил Офис украинского омбудсмена, их вернули на родину: девочка уже со своим дедушкой, а мальчик - с бабушкой.

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