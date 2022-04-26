Жителів тимчасово окупованих територій Луганщини примусово мобілізують до лав збройних формувань для участі у війні на боці Росії проти України, «виманюючи» на контакт обманними шляхами. Це випливає з перехопленої правоохоронцями розмови з родиною бойовика так званої «‎ЛНР», який воює на боці РФ на Харківщині. Запис цієї розмови «‎Схеми» (Радіо Свобода) отримали у своє розпорядження.

Згідно з даними Головного управління розвідки Міноборони України, раніше в РФ мали план «‎мобілізувати» 26 тисяч «резервістів» з територій ОРДЛО до сухопутних військ Росії, але цей план було зірвано через низьку готовність місцевого населення воювати проти України.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова також заявляла про те, що «чоловіків ловлять просто на вулицях» з метою подальшої мобілізації. У Генштабі Збройних Сил України додають – загарбники також намагаються примусово залучити до своїх рядів жителів і тих територій, які нещодавно опинились під тимчасовою окупацією російськими військами, зокрема, Херсонської, Запорізької областей.

Розмова бойовика незаконного угруповання «‎ЛНР» з родиною відбулась 22 квітня. Відповідно до даних джерел «‎Схем» у правоохоронних структурах, сам він воює на боці Росії з українською армією. В момент розмови він перебував поблизу міста Ізюм Харківської області, а дружина з сином – в районі Луганська. Бойовик закликав сім’ю без потреби не виходити на вулицю та розповів про методи, до яких в так званій «ЛНР» вдаються задля «‎мобілізації» населення.

Роблять дзвінок про те, що будинок замінований, всіх наче евакуюють, аж раптом «‎під шумок» під’їжджає автівка – і одразу «‎приймає»

«Хитрують деякі: роблять дзвінок про те, що будинок замінований, всіх наче евакуюють, аж раптом «‎під шумок» під’їжджає автівка – і одразу «‎приймає» – разом з документами, з усім», – каже він дружині. Згодом просить передати слухавку синові і пояснює вже йому: «Ходять по квартирам, кажуть, що будинок замінований: «Евакуація, виходьте»‎ – і там одразу під руки беруть».

Зі слів бойовика, такі випадки вже були в Жовтневому районі Луганська.

Бойовик також застеріг сина від перетину кордону з так званої «‎ЛНР» до Російської Федерації – бо це, каже, також може бути частиною «мобілізаційного плану»: «Це зараз навмисно чутки запустять (про відкриття кордонів, – ред), аби всі кинулися, а їх звідти заберуть, зрозумів?».

Як розповідали журналісти проєкту Донбас.Реалії, примусова мобілізація з боку незаконних угруповань «Л/ДНР» для участі у війні проти України почалася 19 лютого. Скільки з того часу чоловіків потрапили в бойові підрозділи російських військ, інформації немає, але мова йде про тисячі, а можливо й десятки тисяч людей.

Мобілізація в ОРДЛО триває й зараз. З 19 березня там навіть підвищили мобілізаційний вік до 65 років. Ось один з прикладів, як це відбувається в окупованому Луганську:

Про проблему примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях багато говорять самі жителі окупованих територій та українська влада.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай радить: найкращий спосіб не потрапити під мобілізацію – втекти, або заховатися: «Їх кидають як гарматне м’ясо прямо в жерло боїв, там просто пекло».

У квітні Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські військові нарощують примусову мобілізацію – на Луганщині чоловіків затримують просто на вулицях, забирають з робочих місць, аби примусово відправити до військкоматів. Що вважається порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Саме їх, як найменш цінний «ресурс», використовують для проведення «розвідки боєм»

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, «рекрутинг» проводять представники армії РФ. «Вони обіцяють задіювати «новобранців» до забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг та військових об’єктів, покращення оборонних позицій. Втім, як показує практика, мобілізовані з ОРДЛО складають найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях проти України. Також саме їх, як найменш цінний «ресурс» використовують для проведення «розвідки боєм» для виявлення позицій українських захисників», – додають розвідники.

Раніше Служба безпеки України публікувала свідчення військовополоненого про примусову мобілізацію в так званих «Л/ДНР»: «Чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів. «Новобранців» вдягають у форму без розпізнавальних знаків, забирають усі документи і відправляють на передову. А щоб нікуди не втекли – возять у закритих залізничних вагонах». У спецслужбі додали відео з розповіддю «мобілізованого» мешканця Донецька, який потрапив в український полон.

Інший житель окупованої території розповів, як пережив два місяці у Донецьку та зміг вирватися звідти, щоб не їхати на війну проти України. «Ми перестали виходити на вулицю, тому що (бойовики –​ ред.) почали вулицями ходити і забирати людей. Почалися чутки про те, що ходитимуть по квартирах. Ми почали ретельніше переховуватись. Життя ставало дедалі гіршим. У першу чергу, зникло відчуття безпеки. Потім зникло почуття свободи. Доводилося весь час сидіти у своїй квартирі», – розповів чоловік журналістам.

За його словами, чоловікам призовного віку виїзд з ОРДЛО заборонений, тож сотні людей просто сидять у квартирах (своїх або чужих, де їх складніше знайти), не виходячи навіть за покупками, не вмикаючи світло і не підходячи до вікон.

Українські правозахисники заявляють про те, що полонених угруповань «Л/ДНР» – цивільних мешканців та військовослужбовців – також агітують воювати проти України.