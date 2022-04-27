Генштаб ЗСУ про втрати РФ у війні: 22400 військових, 939 танків і 185 літаків

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що у повномасштабній війні проти України Росія втратила близько 22 400 своїх військових.

У відомстві уточнюють, що Росія втратила також:

939 танків

2342 бойових броньованих машин

421 артилерійську систему

149 РСЗВ

71 засіб ППО

185 літаків

155 гелікоптерів

1666 одиниць автомобільної техніки

8 кораблів /катерів

76 цистерн з ПММ

207 БПЛА оперативно-тактичного рівня

31 одиницю спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК/ТРК

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках. Дані уточнюються», –повідомляють у Генштабі.

Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.