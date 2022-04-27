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Генштаб ЗСУ про втрати РФ у війні: 22400 військових, 939 танків і 185 літаків

Найбільші втрати військ РФ минулої доби були на Курахівському та Ізюмському напрямках. Фото ілюстративне

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що у повномасштабній війні проти України Росія втратила близько 22 400 своїх військових.

У відомстві уточнюють, що Росія втратила також:

  • 939 танків
  • 2342 бойових броньованих машин
  • 421 артилерійську систему
  • 149 РСЗВ
  • 71 засіб ППО
  • 185 літаків
  • 155 гелікоптерів
  • 1666 одиниць автомобільної техніки
  • 8 кораблів /катерів
  • 76 цистерн з ПММ
  • 207 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 31 одиницю спеціальної техніки
  • 4 пускові установки ОТРК/ТРК

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках. Дані уточнюються», –повідомляють у Генштабі.

Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.

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