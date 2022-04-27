Генштаб ЗСУ про втрати РФ у війні: 22400 військових, 939 танків і 185 літаків

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що у повномасштабній війні проти України Росія втратила близько 22 400 своїх військових.
У відомстві уточнюють, що Росія втратила також:
- 939 танків
- 2342 бойових броньованих машин
- 421 артилерійську систему
- 149 РСЗВ
- 71 засіб ППО
- 185 літаків
- 155 гелікоптерів
- 1666 одиниць автомобільної техніки
- 8 кораблів /катерів
- 76 цистерн з ПММ
- 207 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 31 одиницю спеціальної техніки
- 4 пускові установки ОТРК/ТРК
«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках. Дані уточнюються», –повідомляють у Генштабі.
Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.
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