В ізоляторі Херсона утримують понад 300 проукраїнских активістів і військових – розвідка

У приміщеннях ізолятора тимчасового утримання у Херсоні перебуває понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС. Про це повідомляє українська розвідка.

За даними, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, цих людей допитують і катують.

Окрім того, у селі Велика Лепетиха на Херсонщині створили фільтраційний табір.

«Нещодавно туди прибули близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму росгвардії. Вони шукають і затримують чоловіків призовного віку. Затриманих українських чоловіків масово вивозять в напрямку окупованого Криму. Головна мета таких дій – «поповнення обмінного фонду», – зазначають в ГУР.

Наразі немає можливості незалежно перевірити цю інформацію.

16 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що на Херсонщині військові РФ планують провести псевдореферендум на початку травня. За даними омбудсменки, у цей період – з 1 по 10 травня – війська Російської Федерації мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та вимкнути весь зв’язок.

25 квітня у Херсоні російські окупанти захопили міську раду.

26 квітня стало відомо, що російські окупаційні сили призначили своїх «керівників» міста та області. За словами Лагути, представили так званого «голову Херсонської обладміністрації» Володимира Сальдо та «головою Херсонської міської адміністрації» – Олександра Кобця.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в облозі. Станом на 4 квітня в Херсоні, за даними місцевої влади, спостерігались проблеми з ліками, пальним і борошном. Відтоді ситуація кращою не стала.