Окупанти призначили своїх «керівників» у Херсоні та області

Голова Херсонської військової обладміністрації Геннадій Лагута повідомив, що після захоплення міськради Херсона напередодні, російські окупаційні сили сьогодні призначили своїх «керівників» міста та області.

«Окупанти зняли всю українську символіку та на охороні поставили своїх військових. Сьогодні міськрада змушена була покинути приміщення та працювати в іншому місці. Також стало відомо, що окупанти і колаборанти в приміщенні міської ради провели нараду, на якій представили так званого «голову Херсонської обладміністрації» Володимира Сальдо та «головою Херсонської міської адміністрації» – Олександра Кобиця», – сказав Лагута в своєму відеозверненні.

Він наголосив, що всі ці «призначення», є незаконними.

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я» зателефонував Сальдо з метоою отримання коментарів, але він наразіне відповідає на дзвінки.

У коментарі «Новинам Приазов’я» Лагута повідомив, що наразі з’ясовують, хто такий Кобець. Єдине, що поки відомо – йому більше ніж 60 років, до 1991 року він жив у Херсоні.

«Кобець озвучив, що від сьогодні саме він координуватиме процеси, які забезпечують життєдіяльність міста. Співробітникам міськвиконкому запропонували розглянути можливість подальшої співпраці. Далі вибір буде зроблено кожним самостійно. Щодо мене, то я запросив в Офісі президента детальну інструкцію, що робити в цьому випадку мені та колегам. До прямих вказівок Офісу президента залишаюся на віддаленому доступі», – повідомив у фейсбуці законно обраний мер Херсона Ігор Колихаєв.

Офіційний Київ наразі не коментував ці повідомлення.

Володимир Сальдо – ексочільник Херсона з проросійськими поглядами. У 2014 році він втік до Росії. Там він давав коментарі російським пропагандистам. Після нового вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року Сальдо опинився в числі херсонських колаборантів, увійшовши до так званого «комітету порятунку за мир і порядок». За фактом створення псевдооргану влади на Херсонщині вже порушили кримінальне провадження, повідомляє Херсонська обласна прокуратура. За вчинене фігурантам загрожує позбавлення волі строком на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна, заявили в прокуратурі.