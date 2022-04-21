З Ізюма неможливо виїхати, чоловіків мобілізують до російських формувань – місцевий депутат

Російські війська відмовляють в організації евакуаційного коридору з окупованого Ізюма. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) повідомив депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник.

Організовано виїхати з міста на підконтрольну Україні територію неможливо, але люди намагаються робити це власним ходом.

«Вже понад місяць вони відмовляють в надавати коридори, щоб привезти їжу, воду, ліки і евакуювати хворих, дітей. Всі комунікації зруйновані: світла, води, тепла, газу, мобільного зв’язку немає. Ізюмчан використовують як живий щит. Організованого виїзду немає, але люди намагаються робити це своїм ходом. Також наші волонтери допомагають, але це одиничні випадки», – зазначив він.

Також Росія робить спроби примусової мобілізації чоловіків в окупованому місті.

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«Російські війська проводять зачистки в місті, заходять у будинки, перевіряють всі дахи, підвали, і якщо знаходять чоловіків, намагаються їх залучати до незаконної воєнної діяльності. Зупиняють на блокпостах, роблять обшуки та допити, і також чоловіків залучають у свої формування», – сказав він.

Ізюм на Харківщині перебуває під контролем російських військ від початку квітня.