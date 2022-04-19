Російські війська мінують усі тимчасово окуповані території України – розвідка

Російська армія мінує усі тимчасово окуповані території України, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Дороги, поля, ліси та цвинтарі – окупанти мінують Україну. Зокрема, в ніч на 18 квітня вздовж траси Херсон – Снігурівка (відрізок між Наддніпрянське – Олександрівка) окупанти провели щільне мінування полів, посадок та ґрунтових доріг. У Харківській області на території Великобурлуцького району усі другорядні дороги (в тому числі – ґрунтові) повністю заміновано», – повідомляють у ГУР.

Станом на 8 квітня, від початку вторгнення РФ в Україні знешкоджено понад 38 тисяч вибухонебезпечних предметів. Як повідомляли в МВС, наприклад, на Київщині після звільнення від російських військ рятувальники виявляють міни-розтяжки, зокрема, в будинках.

Станом на 12 квітня у Україні було розміновано 168 з 1500 населених пунктів, що перебували під окупацією.

13 квітня на офіційному сайті ДСНС запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.

Раніше українська омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що російська армія використовує для мінування українських територій заборонені міни ПОМ-3 «Медальйон».