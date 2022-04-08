З початку вторгнення РФ в Україні знешкоджено понад 38 тисяч вибухонебезпечних предметів

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що з початку вторгнення РФ в Україні знешкоджено 38117 вибухонебезпечних предметів.

Згідно з повідомленням, також за цей час знешкоджено 417 кілограмів вибухової речовини, зокрема 1366 авіаційних бомб.

«Протягом доби піротехнічними підрозділи ДСНС залучалися 162 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 6 тис. 393 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 346,79 га. Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 2 тис. 91 раз, на Миколаївщині – 1051, Донеччині – 270, Київщині - 373, Сумщині – 180 разів», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, рятувальники від початку повномасштабної війни РФ обстежили на предмет вибухонебезпечних предметів 6064 га площ.