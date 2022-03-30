Росія використовує проти українців заборонені міни – Денісова

Російська армія використовує для мінування українських територій заборонені міни ПОМ-3 «Медальйон». Про це повідомляє українська омбудсвумен Людмили Денісова.

За її словами, такі випадки уже зафіксовані у Харківській області.

«Міна оснащена електронним сейсмічним датчиком, який приймає сигнал про вібрацію ґрунту та забезпечує підрив, якщо амплітуда коливання відповідає людським крокам. Після цього бойова частина міни вилітає на висоту близько півтора метри і вибухає», – зазначає Денісова.

Вона також наголошує, що використання ПОМ-3 «Медальйон» не дозволяє Оттавська конвенція про заборону протипіхотних мін, оскільки вони є знаряддям війни невибіркової дії.

«Дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів», – наголошує українська омбудсвумен.

Вона додає, що міни ПОМ-3 «Медальйон» виробляються лише у Росії.

29 березня Міністерство закордонних справ України заявило, що Росія, використовуючи морські міни з захоплених у 2014 році військових складів у Криму, вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами у Чорному морі.

Управління державної охорони попереджало, що повернення до домівок у звільнених від російських військ містах може бути небезпечним через мінування будинків.