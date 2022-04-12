В Україні вже розміновано 168 з 1500 населених пунктів, що перебували під окупацією – Кирило Тимошенко



В Україні вже розміновано 168 з 1500 населених пунктів, що перебували під російською окупацією, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Загалом розміновано 168 населених пунктів із 1,5 тис., які були під окупацією на території семи областей: Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська та Чернігівська», – сказав він.

Також він додав, що 38% населених пунктів на території цих областей уже активували роботу місцевих органів самоврядування.

12 квітня голова обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що жителям деокупованих міст Київської області повертатися додому поки що не рекомендують – насамперед через мінну небезпеку.

На деокупованих територіях рятувальники виявляють вибухонебезпечні предмети – це нерозірвані снаряди, залишки вибухівки та міни-розтяжки. Зокрема, фіксують міни-розтяжки, які є в будинках.