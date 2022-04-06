Почалося розчищення Житомирської траси та зведення тимчасового мосту через річку Ірпінь – Київська ОВА

У Київській області розпочалися роботи з розчищення Житомирської траси та будівництва тимчасового мосту через річку Ірпінь, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.

«У звільнених від загарбника населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування. Після цього комунальні служби почнуть відновлювати критичну інфраструктуру», – повідомив Павлюк.

Він зазначив, що рятувальники знешкодили 1364 вибухонебезпечних предмети.

«Розпочалися роботи з розчистки Житомирської траси та зведення тимчасового насипного мосту через р. Ірпінь», – додав він.

У Київській ОВА нагадали, що у звільнених населених пунктах діє посилена комендантська година до 06:00 7 квітня. Людям заборонено бувати в громадських місцях і пересуватись вулицями.

Раніше в «Укравтодорі» повідомили, що на Київщині війська РФ зруйнували 5 мостів, на відновлення кожного необхідно щонайменше 2-3 місяці.