На відбудову кожного зруйнованого мосту на Київщині потрібно 2-3 місяці – «Укравтодор»

В агенстві атомобільних доріг «Укравтодор» повідомили, що на відбудову кожного зруйнованого мосту на Київщині потрібно два-три місяці.
«Найближчими днями почнемо відбудову зруйнованих мостів. За попередніми розрахунками — на кожен міст потрібно 2-3 місяці. Паралельно працюємо над тимчасовими рішеннями для відновлення сполучення трасою Київ – Чоп. План завершити роботи за пару тижнів», – йдеться в повідомленні.
За даними «Укравтодору», за місяць заплановано відновити залізничне сполучення від Святошина до Клавдієвого – «Укрзалізниця» розпочинає процес ремонту станції та колій.
Наразі силами служби автомобільних доріг у Київській області розпочато:
– влаштування переправи на місці зруйнованого мосту та паралельно стартує будівництво мосту на трасі М-06 Київ-Чоп, поблизу с. Стоянка.
– влаштування тимчасової дороги на будівництво нового мосту на маршруті Р-30, під’їзд до Ірпеня.
За попередньою інформацією, військовими РФ зруйновано:
– міст на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп, Стоянка.
– міст між Бучею та Ірпенем.
– міст через річку Буча, на дорозі Т-10–01.
– міст на дорозі Р-30 – під’їзд до Ірпеня.
– міст на дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин через р. Ірпінь в Гостомелі.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи дороги, мости, житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.
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