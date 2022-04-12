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«Укравтодор» звів 6 тимчасових переправ й очистив 200 км доріг у звільнених регіонах

За даними «Укравтодору», внаслідок бойових дій уже постраждали близько 23 тисяч кілометрів автомобільних доріг України та близько 300 штучних споруд

Від початку квітня «Укравтодор» звів шість тимчасових переправ і очистив 200 кілометрів доріг і вулиць у звільнених від російської окупації регіонах Київської, Сумської та Чернігівської областей. Про це повідомив перший заступник голови агентства автомобільних доріг Андрій Івко.

На Київщині:

  • очищено 90 відсотків траси М-06 Київ – Чоп;
  • у селі Романівка на трасі Р-30 відкрито тимчасову переправу для сполучення Ірпеня, Бучі і Ворзеля з Києвом;
  • у селі Катюжанка відкрито рух переправою на дорозі Р-02;
  • очищено 99 кілометрів вулиць Ірпеня;
  • триває прибирання автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель;
  • біля села Стоянка зводиться тимчасова переправа і демонтується зруйнований міст.

На Чернігівщині:

  • відкрито дві тимчасові переправи на дорозі Р-83;
  • зведено понтонну переправу у селі Політрудня на дорозі Н-28 Чернігів – Городня – Сеньківка;
  • облаштування тимчасових переправ триває біля сіл Смолин та Якубівка на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів;
  • розпочате генеральне прибирання траси М-01 Київ – Чернігів.

На Сумщині:

  • триває очищення трас Н-12 Суми – Полтава та Н-07 Київ – Суми – Юнаківка.

«Укравтодор» спільно з волонтерами і комунальними організаціями допомагає навести лад на всій мережі доріг України. Ми координуємося із ЗСУ, тому як тільки буде проведено розмінування – почнемо працювати на нових маршрутах», – додають у агентстві автомобільних доріг.

За даними «Укравтодору», внаслідок бойових дій уже постраждали близько 23 тисяч кілометрів автомобільних доріг України та близько 300 штучних споруд.

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