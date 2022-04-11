На Київщині відкрили тимчасовий міст, що зʼєднав столицю з визволеними містами – ОП

На Київщині у селі Романівка відкрили тимчасовий насипний міст, що зʼєднав столицю з визволеними від російської окупації містами – Ірпенем, Бучею, Гостомелем та Ворзелем. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Роботи тривали 5 днів і велися цілодобово. Понад 50 людей, більш як 40 одиниць техніки – екскаватори, бульдозери, грейдери, навантажувачі, катки – були залучені до процесу відновлення. Протяжність насипного тимчасового мосту – 245 м, ширина – 9 м. Для його побудови використали понад 9 тисяч тонн насипних матеріалів», – зазначив Тимошенко.
2 квітня Київщина була визволена від російських військ.
5 квітня в агенстві атомобільних доріг «Укравтодор» повідомили, що на відбудову кожного зруйнованого мосту на Київщині потрібно буде 2-3 місяці.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи дороги, мости, житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.
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