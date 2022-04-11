Спікер парламенту Грузії вважає «недоречним» запрошення відвідати Бучу й Ірпінь – Стефанчук

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що запросив грузинського колегу Шалву Папуашвілі відвідати Київщину, проте той відмовився. Про це він заявив на своїй фейсбук-сторінці 10 квітня.

«Недоречно. Саме так схарактеризував моє запрошення відвідати Бучу та Ірпінь спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі. Він вважає неможливим їхати в Україну доти, доки «окремі представники українського уряду повністю не усвідомлять потужну підтримку», яку нам надає Грузія», – заявив голова парламенту.

За його словами, Папуашвілі навів як приклад підтримки те, що Грузія голосувала на користь України в Організації об’єднаних націй.

Як зазначив Стефанчук, Україна цінує будь-яку допомогу від інших країн. Він також згадав про грузинських добровольців, які долучилися до протидії російській агресії.

Водночас спікер Верховної Ради вказав на те, що Україна підтримала Тбілісі під час П’ятиденної війни з Росією в 2008 році.

«Просто хочу нагадати, що завдяки українським протиповітряним системам оборони («Бук», «Оса») ви боронили своє небо. Але ми не міряємось розмірами підтримки. Підтримка завжди має бути щирою. А кожен, хто надає таку підтримку, діє так, як дозволяють йому обставини, совість та відчуття боргу», – вважає Стефанчук.

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Тим не менш він прокоментував формулювання Папуашвілі як таке, що «породжує відчуття невимовної бентеги»:

«Чи доречно називати «недоречним» запрошення приїхати до дружньої країни, і подивитись її біду, розділити її горе, висловити слова підтримки? Мені здається, що друг має зробити це без запрошення».

1 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна ухвалила рішення негайно відкликати посла з Грузії – «за перепони для добровольців, які хочуть нам допомогти, за неморальну позицію щодо санкцій». У Тбілісі таке рішення назвали «неприйнятним».

Також у березні спікер українського парламенту Руслан Стефанчук розкритикував Грузію за домовленості з Росією щодо послаблення Москвою санкцій.