Більшу частину траси Київ – Чоп у Київській області очищено – «Укравтодор»

У Київській області очищено більшу частину траси М-06 Київ – Чоп, повідомляє пресслужба агенства автомобільних доріг «Укравтодор».

«Більшу частину траси М-06 Київ – Чоп, котру російські загарбники перетворили на цвинтар знищеної техніки, у Київській області очищено. Також ведуться роботи поблизу села Стоянка, де було підірвано міст. Працюємо над зведенням тимчасової переправи, щоб відновити транспортне сполучення. Також демонтуємо зруйнований міст. Відкрили рух переправою на дорозі Р-02 у селі Катюжанка. Розпочали прибирання автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель», – повідомили в «Укравтодорі».

За даними агенства автомобільних доріг, відновлено сполучення Ірпеня, Бучі і Ворзеля зі столицею.

Повідомляється, що на сьогодні очищено 99 кілометрів вулиць міста Ірпінь.

«Ми збудували та відкрили рух тимчасовою переправою в Романівці на трасі Р-30. Через підірваний міст частина регіону була відрізаною рікою Ірпінь. Менш як за тиждень ми збудували переправу», – уточнили у відомстві.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу війська РФ залишили по собі зруйновані і розграбовані міста і села з численнними жертвами серед цивільних.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.