Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні до 25 травня.

«За» проголосували 300 народних депутатів, не голосували 86.

Ухвалений закон, яким продовжено воєнний стан в Україні, набуде чинності з дня його опублікування.

19 квітня президент України Володимир Зеленський зареєстрував законопроект, яким пропонувалося продовжити строк дії воєнного стану в Україні ще на 30 діб.

Наразі термін дії воєнного стану передбачений до 25 квітня.

24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок спрямованої проти України «спеціальної воєнної операції» (російський політичний евфемізм, щоб не називати війною те, що відбувається в Україні – ред.).

Того ж дня, 24 лютого в Україні було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

Російські війська обстрілюють та руйнують обʼєкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл із застосуванням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».