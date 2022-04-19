Ще на 30 днів Зеленський пропонує продовжити воєнний стан

Президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити строк дії воєнного стану в Україні ще на 30 діб. Про це йдеться у законопроекті №7300, який він сьогодні вніс до Верховної Ради.

Наразі невідомо, коли народні депутати розглядатимуть цю законодавчу пропозицію президента.

Після ухвалення цей закон набуде чинності з дня його опублікування.

Наразі термін дії воєнного стану передбачений до 25 квітня.

24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок спрямованої проти України «спеціальної воєнної операції» (російський політичний евфемізм, щоб не називати війною те, що відбувається в Україні – ред.).

Того ж дня, 24 лютого в Україні було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

Російські війська обстрілюють та руйнують обʼєкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл із застосуванням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».