Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №7300 «Про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Картка законопроєкту зʼявилася на сайті парламенту, але його текст та супровідні документи наразі не оприлюднені.
Наразі термін дії воєнного стану передбачений до 25 квітня.
24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок спрямованої проти України «спеціальної воєнної операції» (російський політичний евфемізм, щоб не називати війною те, що відбувається в Україні – ред.). Російські війська обстрілюють та руйнують обʼєкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл із застосуванням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.
Того ж дня, 24 лютого в Україні було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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