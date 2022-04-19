На Київщині через російську агресію загинули понад 1000 людей – поліція

На Київщині внаслідок російської агресії загинули понад 1000 мирних жителів, повідомив начальник поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, поліція збирає інформацію щодо злочинів російських військових, вже допитали понад 27 тисяч людей.

Нєбитов додав, що наразі правоохоронці отримали від людей понад 1500 звернень про повне знищення будинків і близько 5000 – про пошкодження будинків.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після їх відступу у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.