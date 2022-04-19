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Війська РФ вночі обстрілювали Миколаївщину фугасними боєприпасами – ОК «Південь»

Наслідки вибуху в Миколаєві, 4 квітня 2022 року. Ілюстративне фото

На Миколаївщині тривають обстріли реактивними системами залпового вогню, використовували фугасні боєприпаси, повідомляє пресслужба оперативного командування «Південь» у Facebook.

«Цієї ночі ворог застосував і фугасні снаряди, намагаючись посилити руйнування й спровокувати гуманітарну кризу. Відповідь наших підрозділів була влучною – дві системи залпового вогню знищено», – йдеться у повідомленні.

Пізно ввечері 18 квітня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті прогриміло кілька вибухів. Однак про їхні наслідки наразі не інформували.

Крім того, раніше повідомлялось про обстріл Миколаєва забороненими касетними боєприпасами.

Це вже не перший випадок використання російськими військовими касетних боєприпасів. В ООН повідомляли, що станом на 30 березня розслідувачі вивчають 24 випадки застосування Росією касетних боєприпасів в Україні.

Зокрема 27 березня Офіс генпрокурора України повідомив, що російські військові застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України

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